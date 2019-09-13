Kısmetse Olur Batuhan Cimilli video çekip Melis Buse Betkayan'ı tehdit etti

Batuhan Cimilli'nin ölümle tehdit ettiği Melis Buse'nin katıldığı programa bağlanan Cimilli, "Öncelikle bir özür dilemek istiyorum ama Melis'ten değil o videoyu izleyenlerden. Kaç gündür uyku uyumuyorum. Çünkü başımda Melis gibi bir bela var" deyince Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi.