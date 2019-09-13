Kısmetse Olur Batuhan Cimilli video çekip Melis Buse Betkayan'ı tehdit etti
Kısmetse Olur programının yarışmacısı Batuhan Cimilli, Melis Buse Betkayan'ı ölümle tehdit etti.
Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Kısmetse Olur programıyla tanışan Batuhan Cimilli ve Melis Buse Betkayan, sosyal medyada birbirlerine girdi. Instagram hesaplarından canlı yayınlar yaparak birbirlerine hakaret eden hatta tehdit eden ikiliden Melis Buse, 2. Sayfa magazin programına katıldı.
Batuhan Cimilli'nin ölümle tehdit ettiği Melis Buse'nin katıldığı programa bağlanan Cimilli, "Öncelikle bir özür dilemek istiyorum ama Melis'ten değil o videoyu izleyenlerden. Kaç gündür uyku uyumuyorum. Çünkü başımda Melis gibi bir bela var" deyince Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi.
Açıklama yapan Batuhan Cimilli, şunları söyledi: "Hakkımızda para ve ev için evlendiler' diye yorumlar yapıldı. Biz bunun için evlenmiş olsak bir sene evli kalır çocuk da yapmaz boşanırdık.
''Ben Melis'in açıklamalarını duyunca cinnet geçirdim. Yanımda olsa çok farklı şeyler olurdu. Melis öyle şeyler söyledi ki ben sizi arayarak kendimi size ifade etmek istedim."