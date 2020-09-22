Kısıtlamalarla gündemde olan Zonguldak'ta koronavirüsü takan yok!

İşi olduğu zaman kent merkezine gittiğini söyleyen Bülent Bektaş, "İnsanlar bence hassas değiller. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Maskeyi iş olsun diye taşıyorlar. Önemli hastalığı yok sayıyorlar. Çok dikkatli olmamız lazım, yoksa tehlikenin eşiğindeyiz. Kışın kapalı alanları daha çok kullanıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. İnsanlar kendisini ve ailesini kollamalı.