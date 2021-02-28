Kısıtlamadan muaf olan turistler hafta sonunda Erzurum Palandöken'e akın etti
Türkiye'nin kış turizm başkenti Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, hafta sonunda kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Tatil için yurt içi ve yurt dışından Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, haftanın son gününü kayak ve snowboard yaparak, çeşitli kış aktivitelerinde bulunarak geçirdi.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkezde çocuklar da aileleriyle kızakla kayarak eğlendi.
Yenilenen mekanik tesislerin yanı sıra lüks otelleriyle kayakseverlere cazip tatil imkanları sunulan aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak güzel zaman geçirdi.
Tatilcilerden, arkadaşlarıyla kayak yapmak için merkeze gelen Vahdet Alaattinoğlu, yaptığı açıklamada, sıcak hava ve güzel pistlerde keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.