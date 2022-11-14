Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun

Yaz mevsimini aratmayan günler sona eriyor. Sağanak yağış geliyor sıcaklık ise hissedilir derecede düşecek. Uzman isim Kerem Ökten yağışların aralıksız ve uzun süreceğini açıkladı. Ökten'in yaptığı açıklamalar şöyle: