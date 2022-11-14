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Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun

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Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun

Buz gibi havaya hazır olun! Sıcaklık sıfırın altına düşecek uzman isim uyardı: Kış geliyor... Üstelik uzun süredir beklenen yağışlar da pek çok şehirde etkili olacak. İşte beş günlük tahminler ve Kerem Ökten'in dikkat çeken açıklamaları...

Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun

Yaz mevsimini aratmayan günler sona eriyor. Sağanak yağış geliyor sıcaklık ise hissedilir derecede düşecek. Uzman isim Kerem Ökten yağışların aralıksız ve uzun süreceğini açıkladı. Ökten'in yaptığı açıklamalar şöyle:

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Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun

-17 Kasım'dan itibaren Türkiye'de yağışlar başlıyor. Bu yağışlar aralıklarla uzun süre etkili olacak. Durgun havalar son buluyor.

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Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun

-Öte yandan La nina Sibirya'da fazla soğuk birikimine neden oluyor. Şu anda Sibirya, Ocak ayı gibi soğuk.

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Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun

-Kış geliyor. Perşembe gününden itibaren Tükiye yağışlı bir döneme giriyor. Cuma günü Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar düşecek.

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