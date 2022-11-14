Kış geliyor! Uzmanı tarihi söyledi işte beklenen o gün! -20 dereceye hazır olun
Buz gibi havaya hazır olun! Sıcaklık sıfırın altına düşecek uzman isim uyardı: Kış geliyor... Üstelik uzun süredir beklenen yağışlar da pek çok şehirde etkili olacak. İşte beş günlük tahminler ve Kerem Ökten'in dikkat çeken açıklamaları...
Yaz mevsimini aratmayan günler sona eriyor. Sağanak yağış geliyor sıcaklık ise hissedilir derecede düşecek. Uzman isim Kerem Ökten yağışların aralıksız ve uzun süreceğini açıkladı. Ökten'in yaptığı açıklamalar şöyle:
-17 Kasım'dan itibaren Türkiye'de yağışlar başlıyor. Bu yağışlar aralıklarla uzun süre etkili olacak. Durgun havalar son buluyor.
-Öte yandan La nina Sibirya'da fazla soğuk birikimine neden oluyor. Şu anda Sibirya, Ocak ayı gibi soğuk.
-Kış geliyor. Perşembe gününden itibaren Tükiye yağışlı bir döneme giriyor. Cuma günü Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar düşecek.