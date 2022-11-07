Kırşehirli Almancı Türk'e 10 milyon Euro'luk loto vurdu! İlk satın aldığı şeyler bakın ne oldu?

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kürşat Yıldırım, lotodan tam 9 milyon 927 bin 511 euro 60 sent kazandı. Kırşehir'in Mucur ilçesi Geycek köyünden 12 yaşındayken Almanya'ya giden ve tamircide çırak olarak başladığı iş hayatını bir demir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak sürdüren Kürşat Yıldırım, telefonla patronunu arayıp işi bıraktı, ilk yaptığı şey bakın ne oldu?