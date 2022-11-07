Kırşehirli Almancı Türk'e 10 milyon Euro'luk loto vurdu! İlk satın aldığı şeyler bakın ne oldu?
ALMANYA'da vinç operatörü olarak çalışan Kırşehir'li Kürşat Yıldırım'a lotodan 10 milyon euro çıktı. Telefonla patronunu arayıp işi bıraktı, en sevdiği kafeyi satın aldı, bir Ferrari bir de Porche marka araba sparişi verdi... İşte Kürşat Yıldırım'ın zengin olma hikayesi...
Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kürşat Yıldırım, lotodan tam 9 milyon 927 bin 511 euro 60 sent kazandı. Kırşehir'in Mucur ilçesi Geycek köyünden 12 yaşındayken Almanya'ya giden ve tamircide çırak olarak başladığı iş hayatını bir demir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak sürdüren Kürşat Yıldırım, telefonla patronunu arayıp işi bıraktı, ilk yaptığı şey bakın ne oldu?
Almanya’nın popüler gazetelerinden Bild, Dortmund kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kürşat Y. isimli adamı manşetlerine taşıdı. Gazete, arkadaşları arasında Chico lakabıyla bilinen demir işçisi Kürşat’ın hikayesini detaylarıyla anlattı. Lotoya katıldığını ve biletini unutan Kürşat, ikramiyenin kendisine isabet ettiğini öğrendikten sonra yaşadıklarını anlattı.
Kürşat, “İkramiyeyi kazandığımı öğrenince nefes almakta zorlandım. Sokaklarda çığlık çığlığa koştum ve annemlerin evine gittim. Herkes benim deli olduğumu sandı. Eve gidince ağladım. Anneme, ‘Artık zenginiz’ dedim” ifadesini kullandı. 9.927.511 euro ikramiyenin sahibi olan Kürşat’ın hayatını ise “masal” gibi yorumlayan Bild gazetesi genç adamın lüks akıllı telefon, tasarım kıyafet ve gözlükler giymeye başladığını söyledi.
Dedesi misafir işçi olarak Almanya’da yaşayan ve babası da Almanya’da işçi olan Kürşat’ın 12 yaşında Türkiye’den Almanya’ya gittiği öğrenildi. Dortmund’da yaşayan Kürşat’ın Thyssen isimli markada kepçe operatörü olarak çalıştığı belirtilirken kötü arkadaşlıklar sebebiyle uyuşturucu ve alkol batağına düştüğünü ve borcunun da biriktiğini söyledi.