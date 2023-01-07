Kırşehir'de katliam gibi kaza! 15 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
KIRŞEHİR'de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu 27. kilometresinde yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında, aralarında tanker, otobüs, polis aracı, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 15 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler de yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.