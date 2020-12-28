Kırmızı Oda'nın yeni yıldızı Aslıhan Gürbüz evlilik haberine fena kızdı!

Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında şunları söyledi:

"Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili?''