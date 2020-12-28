Kırmızı Oda'nın yeni yıldızı Aslıhan Gürbüz evlilik haberine fena kızdı!
Aslıhan Gürbüz'ün yıllar önce Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası başarılı oyuncuyu en sonunda isyan ettirdi.
Oyunculuğu bırktığı sanılan Aslıhan Gürbüz, TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya dahil oldu. Gürbüz'ü yeniden ekranlarda görmeyi özleyen hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı oyuncunun yeniden ekranlara dönmesi ise hakkında iddiaların çıkmasına neden oldu.
Performansıyla kısa sürede gündem olan Gürbüz'ün yıllar önce yaşadığı aşklar da yeniden gün yüzüne çıktı. Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası gün yüzüne çıktı.
Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında şunları söyledi:
"Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili?''
''Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?''