Kırmızı Oda'nın tahtını sallayacak rakip dizi geliyor! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı da kadroda
Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda'ya rakip geliyor.
TV8'de ilk bölümü 4 Eylül'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede büyük beğeni kazandı. Her bölümde yeni hikayeler ve yeni oyuncularla seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
17 bölümde 15'i aşkın oyuncuyu diziye konuk eden Kırmızı Oda reyting listesinde de yapımcı ve kanalın yüzünü güldürüyor.
Cuma akşamları Arka Sokaklar'ın ardından reyting yarışında ikinci olan dizinin bu kadar çok izlenmesi dizi yapımcılarını harekete geçirdi.
30 Ocak'ta yayın hayatı başlamaya hazırlanan Gain platformunun Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizisi ortaya çıktı.