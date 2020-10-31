Kırmızı Oda'nın Garip'i Celil Nalçakan yaşadığı korkuyu böyle paylaştı

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında dün büyük bir deprem oldu. Başta İzmir olmak üzere Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri kabus yaşadı. Türkiye’yi derinden sarsan depremle ilgili ünlüler de yaşadıkları üzüntüyü ve korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.