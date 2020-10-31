Kırmızı Oda'nın Garip'i Celil Nalçakan yaşadığı korkuyu böyle paylaştı
İZMİR depreminin ardından sosyal medyada ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Son olarak TV8'de Kırmızı Oda dizisinde rol alan Celil Nalçakan, yaşadığı korkuyu anlattı.
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında dün büyük bir deprem oldu. Başta İzmir olmak üzere Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri kabus yaşadı. Türkiye’yi derinden sarsan depremle ilgili ünlüler de yaşadıkları üzüntüyü ve korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.
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En son reyting rekorları kıran dizi Kırmızı Oda'da Garip karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
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"Allah’ım ne büyük bir çaresizlik bu. Kardeşim, akrabalarım, sevdiklerim var orada. Aklımı oynatacağım."
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Celil Nalçakan: 10 Haziran 1978 günü Sivas’ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük Esra isminde bir kız kardeşi vardır.
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