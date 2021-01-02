Kırmızı Oda'dan iki oyuncu ayrıldı Binnur Kaya veda mesajında bakın ne dedi
TV8'in dizisi Kırmızı Oda'da dün akşam iki ayrılık yaşandı. Binnur Kaya, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in başarılı dizilerinden Kırmızı Oda, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine izleyiciyi televizyon ekranına kilitledi. Fakat Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinde dün akşam iki ayrılık yaşandı.
Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik ile oğlu Mert rolündeki Efe Tunçer veda etti. Terapi süreci tamamlanan Selvi sağlığına kavuştu ve ailesinin yanına gitti.
Dizide Doktor Hanım'ı oynayan Binnur Kaya ise Instagram'dan hem Sema Keçik hem de Efe Tunçer için bir veda paylaşımı yaptı. Kaya, paylaşımında şunları söyledi:
"İki güzel insanla harika bir yolculuk yaptık Sema Keçik ve Efe Tunçer. Sema eski dostum, beraber olmak, can cana oynamak çok güzeldi. Efe, güzel arkadaşım her anını, her duygunu öyle güzel anlattın ki, seni her gördüğümde 'annene selam söyle' diyesim var. Birlikte olmak çok güzeldi, onurlandırdınız. Yollarımız açık olsun."
Sosyal medya hesabından bir set çalışanlarıyla olan fotoğrafını paylaşan Efe Tunçer, "Her şey için bütün emekleriniz için kalpten teşekkürler. İyi ki varsınız, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.