Kırmızı Oda ile kaş yapayım derken göz çıkardı TV8 kuralı çiğnedi!

Kırmızı Oda bir anda Türkiye'nin gündemine yerleşti. Cuma akşamları ekrana gelen dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük ses getirdi. Dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri kliniğine gelen ve tedavi gören danışmanlarının gerçek hikayeleri anlatılıyor ve çok ağır dram içeriyor.