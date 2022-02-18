Kırmızı Oda final bölümünün ardından başrol Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'na transfer oluyor!
TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda bu akşam final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Medya kulisleri ise Kırmızı Oda'nın Doktor Manolya'sı Binnur Kaya'nın 'kardeş yapım' Masumlar Apartmanı'na transfer olacağını konuşuyor!
TV8'de yayınlanan başrolünü Binnur Kaya'nın paylaştığı 'Kırmızı Oda' dizisi, 61. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Ekranlara veda etme kararı alan Kırmızı Oda dizisinin başrolü Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı dizisine dahil olmaya hazırlanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve final yapmaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın yeni dizisi belli oldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre; Sevilen oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine dahil olacak.
TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimler yer alıyor.
Dizinin ilk sezonunda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından Masumlar Apartmanı'nın kan kaybettiği ve düşen reytinglerin artması için Melisa Şenolsun'un dahil edildiği iddia edilmişti.