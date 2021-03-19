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Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak

Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak

TV8 dizileri arasında oyuncu değişimlerine devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba bir transfer gerçekleşti.

Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak

Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisine daha önce Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya konuk olmuştu. Demet Özdemir'in hayat verdiği Zeynep karakterinin psikiyatristi olarak Binnur Kaya katılmıştı. 

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Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak

Şimdilerde ise Kırmızı Oda dizisinde Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Delikanlı Sadi rüzgarı esiyor. Seyirci, Sadi karakterini çok sevdi hatta Erkan Petekkaya'nın anlaşması uzatıldı. Kırmızı Oda'daki performansıyla herkesin beğenisi kazanan Erkan Petekkaya, bununla da kalmadı, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine transfer oldu.

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Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak

Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakterini canlandıran ünlü oyuncu, aynı kanalda yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olacak. Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'in 37. bölümündeki rolüyle izleyenleri şaşırtacak.

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Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak

Delikanlı Sadi, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Ali Rıza’nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak ona yardım etmek için devreye girecek.

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