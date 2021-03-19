Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak

Şimdilerde ise Kırmızı Oda dizisinde Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Delikanlı Sadi rüzgarı esiyor. Seyirci, Sadi karakterini çok sevdi hatta Erkan Petekkaya'nın anlaşması uzatıldı. Kırmızı Oda'daki performansıyla herkesin beğenisi kazanan Erkan Petekkaya, bununla da kalmadı, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine transfer oldu.