Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e transfer! Dizide bakın neler olacak
TV8 dizileri arasında oyuncu değişimlerine devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinden Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba bir transfer gerçekleşti.
Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisine daha önce Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya konuk olmuştu. Demet Özdemir'in hayat verdiği Zeynep karakterinin psikiyatristi olarak Binnur Kaya katılmıştı.
Şimdilerde ise Kırmızı Oda dizisinde Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Delikanlı Sadi rüzgarı esiyor. Seyirci, Sadi karakterini çok sevdi hatta Erkan Petekkaya'nın anlaşması uzatıldı. Kırmızı Oda'daki performansıyla herkesin beğenisi kazanan Erkan Petekkaya, bununla da kalmadı, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine transfer oldu.
Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakterini canlandıran ünlü oyuncu, aynı kanalda yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olacak. Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'in 37. bölümündeki rolüyle izleyenleri şaşırtacak.
Delikanlı Sadi, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Ali Rıza’nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak ona yardım etmek için devreye girecek.