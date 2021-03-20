Kırmızı Oda dizisinden Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran ayrıldı Twitter'da alkış kıyamet...

Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Aslıhan Gürbüz, şunları yazdı:

"13 yıllık meslek hayatımda sanırım beni en fazla zorlayan karakterdi Kumru... Her şeyi ile gerçek, bildiğimiz, duyduğumuz ya da okuduğumuz, yanı başımızda atılan onca sessiz çığlıktan biriydi. Sorumluluğu öyle fazlaydı ki, şifa olması ve olmak adına 13 hafta tüm bedenimi, ruhumu ve zihnimi fazlası ile yordum.''