Kırmızı Oda Aziz Aşk Mantık İntikam Esra Erol Müge Anlı Kıbrıs Zafere Doğru'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Derya (Ayça Bingöl) ve kardeşi Deniz birlikte temiz bir sayfa açmaya karar verirler. Yeni bir hukuk bürosu açan Derya, yeni iş yeri açma telaşında iken komşusu Barlas (Emre Altuğ) ile tanışır. Derya yeni hayatını Doktor Hanım'a mutlu bir şekilde anlatır. Ancak Derya'nın hisleri bir anda alt üst olduğu Kırmızı oda reytingde dibe çakıldı.