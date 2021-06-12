Kırmızı Oda Arka Sokaklar Güldür Güldür Volkan Konak Bozkır Arslanı Celaleddin'e reyting şoku
11 Haziran 2021'in reyting sonuçları Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı hüsrana uğrattı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın programına bu hafta Hüseyin Turan, Sabahat Akkiraz ve İsmail Altunsaray konuk oldu. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı.
Ali, yaşananlarının ağırlığını sırtlamış bir şekilde sokaklarda yürümektedir. Ruh hali fazlasıyla kötüdür. Tekinsiz tiplerle münakaşa yaşaması üzerine bile bile dayak yer ve adeta kendini ölüme bıraktığı Arka Sokaklar reytinglerde zirveyi kaptırdı.
9 sezondur ekrana gelen Güldür Güldür Show dün akşamki yeni bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif etti. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaştığı dizi reytinglerde dibe çakıldı.