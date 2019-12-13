Kırmızı listede aranan Muhammed Dahlan kimdir Ortadoğu'nun kiralık katili
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kırmızı kategoride aranan teröristler listesine alınacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı bugün Muhammed dahlan'ın kırmızı kategoriye alındığını duyurdu. Dahlan'ı ihbar edene 10 milyon ödül var.
Peki kırmızı kategoriye alınan Muhammed Dahlan kimdir? Nasıl tanınır ve neden kırmızı listeye alındı? Muhammed Dahlan'ın suç dosyası oldukça kabarık. Dünyada dönüm noktası olan bir çok tarihi olayda ismi geçiyor. Daha önce Süleyman Soylu Dahlan hakkında oldukça kapsamlı bir araştırma yaptıklarını dile getirmişti.
Dahlan'ın ismi hangi olaylarla anılıyor?
Öncelikle Dahlan Ortadoğu'nun kiralık katili olarak biliniyor. Filistin lideri Arafat'ın zehirlenmesinde perde arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor. Mısır'daki darbe, Katar'a uygulanan abluka ve Yemen'deki kanlı saldırılarda adı geçiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye mali destek sağladığı gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinde de parmağı olduğu biliniyor.
15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak Türkiye’de gündeme gelen Filistinli Muhammed Dahlan, Türkiye tarafından kırmızı listeye alındı. 10 milyon ödülle aranıyor.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar, yaptığı değerlendirmede Dahlan için "Orta Doğu'nun Karanlıklar Prensi" ifadesini kullanmış ve "Her Filistinli gibi çok zor ortamlarda, İsrail nefretiyle yetişmiş birisi. İsrail ile uzun süre mücadelesi var. 11 defa tutuklanıyor. Ve bu süreçte devşirildiğine dair önemli bilgiler var..." demişti.