Kırmızı listede aranan Muhammed Dahlan kimdir Ortadoğu'nun kiralık katili

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar, yaptığı değerlendirmede Dahlan için "Orta Doğu'nun Karanlıklar Prensi" ifadesini kullanmış ve "Her Filistinli gibi çok zor ortamlarda, İsrail nefretiyle yetişmiş birisi. İsrail ile uzun süre mücadelesi var. 11 defa tutuklanıyor. Ve bu süreçte devşirildiğine dair önemli bilgiler var..." demişti.