Kırmızı kodla 'aşırı yağış' uyarısı yapılan Antalya'da durum kötüleşiyor! İşte çarpıcı görüntüler
Meteoroloji Antalya içzin 'kırmızı kod' vermiş ve aşırı yağış uyarısı yapmıştı. Antalya'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. "Antalya merkezde metrekareye 108, Döşemealtı'nda 122, Kepez'de 120, Kemer'de 79 kilogram yağış düştü" Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Öğle saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle şiddetli yağış Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerine kayacak" uyarısı yaptı.
Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.
Meteroloji'nin kent merkezi için 'turuncu kod' verdiği Antalya'da, yağışın yanı sıra fırtına da etkili oluyor. Dün akşamdan beri metrekareye 119,98 kilogram yağışın düştüğü Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde fırtına nedeniyle 4 katlı sitenin çatı izolasyonuyla, bina dışındaki klima üniteleri yerinden çıktı. Sitenin bahçesine düşen parçalar, otoparktaki 5 araca hasar verdi. Otoparktaki araçları hasar gören site sakinleri, polis çağırıp tutanak tutturdu.
Eve yıldırım düştü zannettik
Apartmanın 2’nci katında oturan Nurcan Kayısı (34) şunları anlattı: "Saat 05.30 civarı çok gürültülü yıldırım düşmesi gibi bir sesle uyandık. Hemen çocuğumun odasına koştum. Allah’tan kızım uyuyordu. Sonra balkondan aşağı baktığımda klima ünitesinin araçların üzerine düştüğünü gördüm. Karanlıkta ne olduğunu anlayamadım. Hava aydınlanınca duvar parçalarını gördük. Galiba çatı düşmüş arabalarda baya hasar var."
"Çok şükür benim arabamda bir şey yok ama komşularım adına üzgünüm. Çok korktum, eve yıldırım düştü zannettim. Afet, yapacak bir şey yok ama uyuyamadım. Şimdi işe gitmek zorundayım. Aracı çıkaramadım tramvayla gideceğim" dedi. Apartmanda yaşayan İsmail Kumkale (55), sabaha karşı 05.00-05.30 sıralarında şimşek çaktığını ve gürültü duyduğunu anlatarak, "Araçların alarmı ötmeye başladı. Sabah baktığımızda klima üniteleri, TV antenleri, tuğlalar, bina kaplaması araçların üzerine düşmüş şekildeydi."