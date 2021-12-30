Kırmızı kodla 'aşırı yağış' uyarısı yapılan Antalya'da durum kötüleşiyor! İşte çarpıcı görüntüler

Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.