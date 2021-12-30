'Kırmızı kod' alarmı verilmişti! Antalya'yı kara bulutlar sardı öğle saatleri fena olacak
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini de turuncu kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen yağışla ilgili teyakkuzda bulunan ekipler, su giderlerinde biriken çöpleri temizledi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi. Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi, bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Şiddetli yağışlar gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil.
O yüzden çok nadir kullandığımız kırmızı kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler, hayatı olumsuz etkileyebilir."
Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Kentte Döşemealtı'na 122,1, Kepez'e 119,98, kent merkezine 115,2, Havalimanı'na 86 kilogram yağış düştü. Öte yandan kırmızı kodla uyarılan ve yağışın öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen Kemer'e 60,9, Kumluca'ya 46,46, Finike'ye 44,7 kilogram yağmur yağdı.