Kırmızı ışıkta çifte telli oynayan sürücülere şok ceza

Gelin ve damadın da araçtan inerek yakınları ile oyunlar oynadığı görüntülerin şehir polis kamerasına yansımasıyla araçların plakaları belirlendi. 10 araç sürücüsüne gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 108'er TL para cezası kesildi.