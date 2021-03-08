'Kırmızı il' Edirne'de caddeler ana baba günü! Yeni yasaklar geldi okullar tatil edildi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Edirne'de, tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, dünkü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentte insan yoğunluğu gözlendi. Vakaların yoğun olduğu Keşan ilçesinde, bazı okullarda eğitime 10 gün ara verildi. Kentte tüm parklar, güvenlik şeritleri çekilerek, girişlere kapatıldı ve bazı yasaklar geldi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayılarının artması üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hayata geçirildi.
150 metrekare ve üzerinde olan market girişlerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin kıyıları ile vatandaşların sıklıkla gittikleri tüm parklar, güvenlik şeritleri çekilerek, girişlere kapatıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün de kentte denetimler sıkı bir şekilde sürdü. Polis ekipleri, taksi ve toplu taşıma araçlarında hijyen ve sosyal mesafe ve maske denetimi yaparken, belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara tedbirleri hatırlattı.
Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kent merkezinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde yoğunluk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.