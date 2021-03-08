'Kırmızı il' Edirne'de caddeler ana baba günü! Yeni yasaklar geldi okullar tatil edildi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün de kentte denetimler sıkı bir şekilde sürdü. Polis ekipleri, taksi ve toplu taşıma araçlarında hijyen ve sosyal mesafe ve maske denetimi yaparken, belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara tedbirleri hatırlattı.