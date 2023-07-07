Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi
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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde sıcaktan bunalan pehlivanlar, er meydanındaki çeşme başında serinlemeye çalıştı.
Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'ndaki müsabakalar, minik-1, minik-2, tozkoparan ve teşvik boy pehlivanlarının güreşleriyle devam ediyor.
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Yağcılar tarafından yağlanan pehlivanlar, rakipleriyle el bağlayıp güreş tuttu.
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Öğle saatlerinde etkisini biraz daha hissettiren sıcaklık 32 dereye kadar ulaştı.
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Vücutlara sürülen yağ ve karşılaşmaların eforuyla bunalan pehlivanlar er meydanındaki çeşmenin başına geldi.
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