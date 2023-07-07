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Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

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Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde sıcaktan bunalan pehlivanlar, er meydanındaki çeşme başında serinlemeye çalıştı.

Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'ndaki müsabakalar, minik-1, minik-2, tozkoparan ve teşvik boy pehlivanlarının güreşleriyle devam ediyor.

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Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Yağcılar tarafından yağlanan pehlivanlar, rakipleriyle el bağlayıp güreş tuttu.

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Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Öğle saatlerinde etkisini biraz daha hissettiren sıcaklık 32 dereye kadar ulaştı.

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Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

Vücutlara sürülen yağ ve karşılaşmaların eforuyla bunalan pehlivanlar er meydanındaki çeşmenin başına geldi.

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