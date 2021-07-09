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Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı

Demirören Haber Ajansı
Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı

EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne güreş severlerin ilgisi oldukça büyük oldu. Kente akın yaşandı, tüm oteller dolunca il dışından gelenler, mezarlık, cami, bahçe gibi alanlarda sabahladı. Kırkpınar'dan da ilk görüntüler geldi.

Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı’nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi. 

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Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı

 Bu kararın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

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Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı

 İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii'nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı.

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Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı

Bazı güreş severler Selimiye Camii’nin bahçesinde özelikle çadırda kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.

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