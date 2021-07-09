Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı’nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi.