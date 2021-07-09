Kırkpınar Güreşleri başladı! Edirne'de tüm oteller doldu güreş severler sokakta sabahladı
EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne güreş severlerin ilgisi oldukça büyük oldu. Kente akın yaşandı, tüm oteller dolunca il dışından gelenler, mezarlık, cami, bahçe gibi alanlarda sabahladı. Kırkpınar'dan da ilk görüntüler geldi.
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı’nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi.
Bu kararın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu.
İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii'nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı.
Bazı güreş severler Selimiye Camii’nin bahçesinde özelikle çadırda kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.