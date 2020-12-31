Kırkpınar Başpehlivanı da Survivor'da! Sarı Fırtına İsmail Balaban Antalya'dan dualarla uğurlandı

İsmail Balaban’ın, Ata sporu güreşin önemini disiplin içerisinde gençlere ve Türkiye’ye hatta dünyaya duyurduğunu belirten, Muhittin Böcek, “İsmail, Er Meydanlarında her zaman göğsümüzü kabarttı. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için İsmail’in ailesine çok teşekkür ederim. Hocasına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.