Kırkpınar Başpehlivanı da Survivor'da! Sarı Fırtına İsmail Balaban Antalya'dan dualarla uğurlandı
Ekranların uzun süreli programlarından olan Survivor'da yeni sezon yarışacak isimler belli olmaya başladı. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban dualarla Antalya'dan uğurlandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Spor Kulübü güreşçisi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ve antrenörü Hasan Aydın’ı kabul etti. Ata sporunda ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan, şimdi de Survivor 2021’e gitmek için hazırlık yapan İsmail Balaban, Başkan Böcek’in hayır ve dualarını aldı.
İsmail Balaban’ı, ‘Sarı fırtınam’ diye karşılayan Başkan Böcek, Balaban’ın Survivor 2021’de yarışacağı için mutluluğunu dile getirdi.
İsmail Balaban’ın, Ata sporu güreşin önemini disiplin içerisinde gençlere ve Türkiye’ye hatta dünyaya duyurduğunu belirten, Muhittin Böcek, “İsmail, Er Meydanlarında her zaman göğsümüzü kabarttı. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için İsmail’in ailesine çok teşekkür ederim. Hocasına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İsmail Balaban'ı güreş sahalarına her zaman dualarla gönderdiğini hatırlatan Başkan Böcek, Şimdi de Dominik Cumhuriyeti’ne gönderiyoruz. Antalya’yı Dominik’te temsil edecek ve tanıtacak. Allah’ın izniyle şampiyon olup gelecek. Her zaman yanındayım. Canla başla kendisini izleyeceğiz." dedi.