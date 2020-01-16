Kırklareli'nde 2 ay önce drift yaparken yakalanan sürücü aynı yolda öldü

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Onur Y. ve ağabeyi Uğur Y. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Onur Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.