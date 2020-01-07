Kırklareli'de kanatları kesilip canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı

KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Celaliye Sulama Göleti çevresindeki denetimlerde ördek avı için tuzak olarak kullanılan, kanatları kesilmiş ve ayaklarından bağlanmış 16 yeşilbaş türü ördek ile 4 güme (avcı kulübesi) buldu.