Kırklareli Belediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan etti

Kendisine gelen sıkça yaşlandırma fotoğrafları üzerine bir açıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaşlandırılmış fotoğraflarının üstüne esprili bir dille, “Arkadaşlar tamam bağımsız aday olmak çok yorucu, ağır çalışma isteyen bir şey ama bu kadar da değil. Lütfen artık beni yaşlandırıp yaşlandırıp fotoğraf göndermeyin” diye paylaşımda bulundu.