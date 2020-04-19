Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı, koronavirüs önlemleriyle kutlandı
MARDİN'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nde din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenledi.
Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de Süryani din görevlilerinin aldığı karar neticesinde geçen ay manastır ve kiliselerde ibadet ve ziyaretlere ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.
Paskalya Bayramı dolayısıyla bugün Kırklar Kilisesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak sınırlı sayıda katılımcı ile ayin düzenlendi. Ayini Başpapaz Gabriel Akyüz yönetti. Kırklar Kilisesi'nde din adamlarının katıldığı ayinde Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okundu. İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Akyüz, koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Ayinin ardından görevliler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaştı, mum yakıp dua etti. Görevliler ayini sosyal medyada canlı yayınlayarak Süryani vatandaşların evlerinde izlemesini sağladı.
Akyüz, AA muhabirine, Süryaniler için çok önemli bir bayrama girdiklerini, bu kapsamda tedbirlere uyarak ayin düzenlediklerini söyledi. Her yıl kilisede cemaatin dolup taştığını ancak bu yılın çok az kişinin katılımıyla ayin yapıldığını ifade eden Akyüz, şöyle dedi:
"Bugün bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını herkesi evine hapsetti. Bütün dünyada özellikle ülkemizde, bölgemizde, şehrimizde salgının sona ermesini temenni ediyoruz. Bunun için dualar ediyoruz. İnşallah Rabb dualarımızı bu bayramda duyacak ve salgını, hastalığı kaldıracak. "