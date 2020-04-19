Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı, koronavirüs önlemleriyle kutlandı

Akyüz, AA muhabirine, Süryaniler için çok önemli bir bayrama girdiklerini, bu kapsamda tedbirlere uyarak ayin düzenlediklerini söyledi. Her yıl kilisede cemaatin dolup taştığını ancak bu yılın çok az kişinin katılımıyla ayin yapıldığını ifade eden Akyüz, şöyle dedi: