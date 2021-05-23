Kırıkkale'de Kızılırmak'a bırakılan hayalet ağ katliama neden oldu
Sportif balıkçı Eren Arslan, Kırıkkale'de Kızılırmak'a bırakılan ve halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ağın neden olduğu katliamı ortaya çıkardı. Ağa takılan yüzlerce balık, ördek ve diğer su canlılarının öldüğü belirlendi. Ağın neden olduğu ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı.
KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde Kızılırmak'ta oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Eren Arslan ve arkadaşlarının dikkatiyle bir katliam ortaya çıktı.
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Turna avı yapan Arslan, halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen misinadan yapılan ağı fark etti.
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Bot ile ağın ucunu bularak toplamaya çalışan Arslan, 15 ördek ve yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.
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Kendi imkanları ile ağın bir kısmını toplayabilen Arslan, daha sonra durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
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