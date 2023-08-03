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Kırıkkale'de büyük uyuşturucu operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

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Kırıkkale'de büyük uyuşturucu operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de narkotik polisleri tarafından yapılan uyuşturcu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de büyük uyuşturucu operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Kırıkkale'de büyük uyuşturucu operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de büyük uyuşturucu operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Gerçekleşen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13,39 gram sentetik uyuşturucu, 18,98 gram kubar esrar, 3,23 gram skunk, 9,19 gram eroin, 38 kök Hint keneviri, 3 sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 75 lira ve 120 dolar ile tabanca, tüfek ve 190 fişek ele geçirildi.

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Kırıkkale'de büyük uyuşturucu operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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