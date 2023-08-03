Kırıkkale'de büyük uyuşturucu operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Gerçekleşen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13,39 gram sentetik uyuşturucu, 18,98 gram kubar esrar, 3,23 gram skunk, 9,19 gram eroin, 38 kök Hint keneviri, 3 sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 75 lira ve 120 dolar ile tabanca, tüfek ve 190 fişek ele geçirildi.