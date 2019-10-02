Kıraç şimdi de Orhan Pamuk'u hedef aldı! Nobel ödülünü almak için her şeyi yaptı
KIRAÇ son günlerde söylediği sözlerler olay olmaya devam ediyor. Önce şehirli kadınlar kahvaltı hazırlamayı bilmiyor dedi. Şimdi de Orhan Pamuk'u hedef alarak Nobel ödülünü almak için her şeyi yaptığını iddia etti.
Şarkıcı Kıraç, Gazete Duvar’a verdiği röportajda yazar Orhan Pamuk’u yine hedef aldı. Kıraç, politik duruşu olmadığını söylediği Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak için her şeyi yaptığını iddia etti. Kıraç, Pamuk için, “Türkiye’yle ilgilendiğini ve Tükiye’yi tanıdığını sanmıyorum. Hikâyelerinden tanımadığı belli” dedi.
Kıraç, “Bir Nâzım Hikmet değil o. Nâzım Hikmet başkaydı. Belki de bu ülkeyi yıkıp yeni bir ülke kurmak istiyordu. Bu kesim, bu şarlatanlıktan kurtulmak zorunda. Nâzım Hikmet, Türkiye için bir onurdur.
Yurt dışına kaçtı gitti ama hiçbir zaman Türkiye’yi satmadı. Bu devlet onu hapislerde çürütecekti ve ona rağmen satmadı bu ülkeyi Nâzım Hikmet. Beni Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün diyecek kadar öyle halkçı bir adamdı.
Ama özellikle bu liboş çevrenin bunu farkına varması gerek. Bu adam Türkiye’yi değil, Nobel’i düşünüyor. O Nobel içindi. Belli. Nâzım Hikmet’e, Yaşar Kemal’e Nobel verdiler mi? Soruyorum onlara hangisi büyük romancı?” ifadelerini kullandı.