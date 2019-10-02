Kıraç şimdi de Orhan Pamuk'u hedef aldı! Nobel ödülünü almak için her şeyi yaptı

Yurt dışına kaçtı gitti ama hiçbir zaman Türkiye’yi satmadı. Bu devlet onu hapislerde çürütecekti ve ona rağmen satmadı bu ülkeyi Nâzım Hikmet. Beni Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün diyecek kadar öyle halkçı bir adamdı.