Kimyayı bıraktı İslam geometrisinin tarihsel yolculuğuna çıktı gitmediği ülke kalmadı
Kimya sektöründe çalışırken kristal sistemlere benzerliğiyle İslam geometrisine ilgi duymaya başlayan araştırmacı ve tasarımcı Serap Ekizler Sönmez, mesleğini bırakıp başladığı sanat yolcuğunda İslam geometrisinin dünyadaki izlerini sürüyor.
Araştırmacı ve tasarımcı Serap Ekizler Sönmez, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra kimyager olarak çalışmaya başladı. Aynı dönemde çocukluğundan bu yana devam eden resim sevgisiyle birçok ressamdan eğitim alan ve kendi atölyesini kuran Sönmez, kimya sektöründen tamamen ayrılmaya karar verdi.
Açtığı atölyesinde ortaya koyduğu eserleri birçok uluslararası koleksiyonda yer alan Sönmez, İslam geometrisine ve mimari yapılara olan ilgi ve merakıyla tüm Anadolu'yu adım adım dolaştı. Sönmez, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, İran ve Mısır gibi ülkelerde de geometrik formların izlerini sürerek, bu alandaki tarihsel zenginliği İslam bilim ve sanat tarihi alanına kazandırdı.
Bu süreçte bir yandan Marmara Üniversitesi'nde İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisansını tamamlayan ve Yeditepe Üniversitesi'nde aynı alanda doktoraya başlayan Sönmez, kaleme aldığı "Mimar Sinan Camileri ve İslam Sanatında Geometrik Desenler" ve "Mimar Sinan Cami Minberlerinde Beşgen Geometrik Desenler, "Eskiz Defterimden Osmanlı Mimarisi", "Bir Osmanlı Mirası Eyüpsultan Mimarisinde Geometrik Desenler", "Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili" isimli üç ciltlik kitabı ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleriyle bu alandaki literatüre önemli katkılar sundu.
Sönmez, "İslam sanatının bel kemiği" olarak tanımladığı mimarlıktaki formları hayranlıkla keşfetmeye ve arşivlemeye devam eden ederken, ulusal ve uluslararası verdiği eğitim ve seminerlerle İslam geometrisinin unutulmaya yüz tutan zenginliğini ve felsefi derinliğini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla İslam bilim tarihine de ışık tutan Sönmez, kimyadan İslam geometrisine olan yolculuğunu ve çalışmalarını AA muhabirine anlattı.