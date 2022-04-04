Kimsenin bilmediği fobisi ortaya çıktı! 'Kafamdan kaynar sular boşaldı' dedi Orhan Gencebay Cüneyt Arkın kavgası bitti
Usta sanatçılar Orhan Gencebay ve Cüneyt Arkın arasında çıkan kitap polemiğinin arka planı ve bilinmeyenleri Alsana Haber adlı haber programında ortaya çıktı.
Magazinkolik.com'un haberine göre moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı programın yorumcularından Başak Çokan programda "Dün Sevim Emre ve Orhan Gencebay'ı ve Cüneyt arkın ve eşi Betül Arkın'ı aradım. Bugün bu konuyu aydınlatalım." dedi.
Diğer yorumculardan Pınar Eliçe ''Neler söyledi taraflar, kitap toplatılıyor mu?'' diye Başak Çokan'a sordu. Çokan ''Her iki tarafı da yakın tanırım. Her iki tarafın da birinci ağızdan konuyu araştırdım." deyip her şeyi açıkladı.
Prim yapamazlar: Çokan "Sevim Emre'ye; Sevim Hanım geçtiğimiz günlerde ‘2. Sayfa’ adlı programa canlı yayına bağlanıp Cüneyt Arkın'ın kitabını toplatacağız. Orhan Gencebay'ı yazamazlar, onun üzerinden prim yapamazlar'' dediniz hala bu konuda ısrarcı mısınız?" sorularını yöneltti.
Benim kafamdan kaynar sular boşaldı: Çokan "Orhan bey dava açtı mı?" diye sorunca Sevim Emre, “Bu konuyu gazeteci Ali Eyüpoğlu aradı ve bana kitapta yazan kişi Orhan Gencebay’ dedi. Hem Orhan Bey’in hem de benim kafamdan kaynar sular boşaldı." ifadelerini kullandı.