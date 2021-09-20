Kimse bunu beklemiyordu! TV8 Masterchef'ten elenen isim şok etti gözyaşları sel oldu
TV8'de Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüriliğinde ekrana gelen Masterchef Türkiye'de elenen isim seyirciyi isyan ettirdi.
19 Eylül 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme öncesi üç takım oyununu gerçekleştirdi. İki takımdan 6 kişi eleme potasına gitti.
Son bölümde eleme adayları Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan oldu.
6 isim, yarışmaya veda etmemek için jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ana ürün ve imza yemeğinde başarılı olmak için kıran kırana bir mücadele ortaya koydu.
MasterChef eleme gecesinin ilk turunda potada yer alan Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan, jüri şefler tarafından belirlenen pirinç ana malzemesiyle en başarılı tabağı hazırlamak için verilen süre içerisinde yaratıcılığını konuşturdu.