Kimse bunu beklemiyordu ailesi baskı yaptı! İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya şaşırttı

Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses , saç değişikliği ile çok konuşulmuştu. Tatlıses, 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı.