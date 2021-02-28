Kimse bunu beklemiyordu ailesi baskı yaptı! İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya şaşırttı
İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında ortaya atılan iddia gündem oldu.
Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses , saç değişikliği ile çok konuşulmuştu. Tatlıses, 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı.
Kıskançlık yüzünden ayrıldıkları bilinen ikili barışmalarının ardından aşk dolu pozlarıyla olay olmuştu.
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 25 yaşındaki Gülçin Karakaya ve 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses çiftinin ilişkileri için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı.