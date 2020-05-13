Kimse bu vedayı beklemiyordu! Survivor'da bu hafta kim elendi? (12 Mayıs 2020)
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'nin 12 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde, elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Talihsiz bir vedanın gerçekleştiği haftada hiç beklenmeyen bir yarışmacı sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu. Peki, bu hafta Survivor'da kim elendi?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'de 12 Nisan Salı akşamı yeni bir veda daha yaşandı.
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Ünlüler ve gönüllüler takımından eleme adaylarının olduğu gecede SMS sıralamasına bakılmadan bir eleme gerçekleşti.
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İşte hafta boyunca yaşananlar ve elenen isim...
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Dokunulmazlık oyununu kim kazanmıştı?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış ve gönüllüler takımı ada konseyi gerçekleştirmişti.
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