Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Rabia Birsen hayallerini anlattı!

Katıldığı yarışmada 1 milyon TL kazanarak ismini duyuran Rabia Birsen Göğercin, Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Kriminal birimde görevli olarak çalışmak istiyor. Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Gögercin, "Geniş bir ailede büyüdüm. Dedem, babaannem, halam hep beraber yaşadığımız müstakil bir evimiz vardı. Genelde çocukluğumda oyun oynayarak dışarıda, o evin bahçesinde vakit geçiriyordum. Öyle büyük ve sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. Üç kardeşiz. Ben Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ya da jandarmaya bağlı herhangi bir kriminal laboratuvarında biyolog olarak çalışmak istiyorum" dedi.