Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba bir dizi geliyor

Kenan Işık'ın ardından pek çok ünlü ismi sunucu koltuğuna oturtan ve son olarak da Murat Yıldırım'la anlaşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni yüzü merak konusu olmuştu. Murat Yıldırım'ın ayrılığının ardından, Kenan İmirzalıoğlu programın yeni sunucusu olmuştu.