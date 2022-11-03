Kim Milyoner Olmak İster’İn şampiyonu Arda Ayten bakın şu an ne yapıyor! Arda Ayten şimdilerde…

2011 yılında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından birçok isim gelip geçti. Efsane yarışmanın unutulmaz ismi Arda Ayten’in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. 19 yaşında katıldığı programdan 1 milyon TL ile ayrılan Arda Ayten oldu.