Kim Milyoner Olmak İster’İn şampiyonu Arda Ayten bakın şu an ne yapıyor! Arda Ayten şimdilerde…
Kim Milyoner Olmak İster’in efsane ismi Arda Ayten’in şimdilerde ne yaptığı gündeme geldi. ‘’Ölene kadar öğrenci kalacağım’’ diye Arda Ayten’in son hali…
2011 yılında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından birçok isim gelip geçti. Efsane yarışmanın unutulmaz ismi Arda Ayten’in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. 19 yaşında katıldığı programdan 1 milyon TL ile ayrılan Arda Ayten oldu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Arda Ayten, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.
Çok zor sorulara doğru bir şekilde cevap veren Arda Ayten, izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Koronavirüs döneminde seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev alan Arda Ayten, şimdilerde yalnızca eğitimiyle ilgileniyor.
Arda Ayten, Tıp Fakültesi okuyor. Yarışmada kazandığı parayla istediği kadar kitap alabileceğini söylemişti. Dediğini yapan Arda Ayten, evinde kurduğu küçük kütüphanede bol bol kitap okuyor.