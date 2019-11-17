Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri başını yaktı izleyici çılgına döndü

Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünde yine bir soruya verilen yanlış cevap ekran başındaki izleyicileri adeta isyan ettirdi. Yarışmaya katılan bir yarışmacı, "Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu için telefon jokerini bile kullandı.