Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri başını yaktı izleyici çılgına döndü
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in önceki gün ekrana gelen bölümünde 'Ezel' dizisi ile ilgili sorulan bir soru, yarışmaya damga vurdu.
Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünde yine bir soruya verilen yanlış cevap ekran başındaki izleyicileri adeta isyan ettirdi. Yarışmaya katılan bir yarışmacı, "Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu için telefon jokerini bile kullandı.
Telefon jokerini kullanan kadın yarışmacı, yardım istediği kişinin "Emin olmamakla birlikte Alemdar" demesiyle 'Alemdar' şıkkında karar kıldı. Telefondaki kişi, yarışmacının yanlış yanıt vermesine sebep oldu. Kadın yarışmacı, böylelikle yarışmadan bin TL ile ayrıldı.
Programın sunucusunun Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Karakterinin soyadı 'Bayraktar'dı. Kenan İmirzalıoğlu, soruyu yanlış bilen kişiye tebessüm ederek, "Polat Alemdar ile karıştırdınız herhalde" dedi.
Peki yarışmadan bin TL ile ayrılan kadın yarışmacı hangi sorulara doğru cevap verdi. İşte sorulan sorular ve yanıtları...