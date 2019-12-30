Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu ve yanıt olay oldu
ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 855. bölümü yayımlandı. Bu hafta futbolcu Sabri Sarığolu'nun içinde bulunduğu soru damga vurdu.
ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta 855. bölümü ile ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada bu hafta futbol ile ilgili sorulan soru gündem oldu.
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya sorulan soru "'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu sosyal medyada olay oldu.
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Sorulan sorunun gündeme gelmesinin sebebi Galatasaray'lı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun da şıkların içinde yer almasıydı. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma adeta isyan etti.
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Yarışmacı adayı sorunun cevabını bilemeyince, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.
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