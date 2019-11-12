Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çeviren soru

Yusuf Miroğlu, hangi televizyon dizisinin baş karakteridir? sorusu, Kim Milyoner Olmak İster izleyenlerine son bölümde eğlenceli anlar yaşattı. Çünkü o karakter, yarışmanın sunucusu olan Kenan İmirzalıoğlu’nun 1999-2002 yılları arasında Deli Yürek dizisinde canlandırdığı karakterdi.