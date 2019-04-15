Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi çıldırtan soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümüne 22 yaşındaki Ayşe İlke Gürbüzer isimli yarışmacıya sorulan Ankara sorusunun cevabı ekran başındakiler dahil herkesi şoke etti.
ATV Ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü seyirciyle buluştu. Hem izleyenlere yeni ve ilginç bilgiler öğreten, hem de eğlendirerek kazandıran yarışma Milyoner dün akşama yine damgasını vurdu. İlginç yarışmacılarıyla uzun süre sosyal medyada konuşulan programda, hiç duymadığınız sorular sorulmaya devam ediyor. Dün gecenin en çok konuşulan yarışmacısı ise ODTÜ'de yüksek lisans yapan yarışmacı Ayşe İlke Gürbüzer oldu. İlke Gürbüzer'in bilemediği soru geceye damga vurdu.
Ankara'da programa katılan, Mülkiye mezunu olan ve ODTÜ'de yüksek lisans yapan yarışmacı ilk 5 soruya doğru cevap vererek 5 bin TL'lik ödüle ulaştı.
Altıncı soruda ise yaşadığı şehir olan Ankara'nın Nallıhan ilçesinin hangi coğrafi bölgeye ait olduğu soruldu. Cevaptan emin olamayan yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.
Burada çoğunluk İç Anadolu Bölgesi yanıtını verince yarışmacı da bu şıkkı seçti. Ancak doğru cevap Karadeniz Bölgesi çıkınca yarışmadan bin TL'lik ödülle ayrıldı. Sorunu doğru cevabı ekran başındaki izleyecileride şaşırttı.