Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi eden Sihirli Annem oyuncusu çıktı bakın kim
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kız arkadaşına evlilik teklifi eden kişi Sihirli Annem oyuncusu çıktı.
Kenan İmirzalıoğlu, bir süre ara verdiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz gün ise yarışmada Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırtan bir sürpriz yaşandı.
Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etti.
Romantik anların yaşandığı yarışmada Cedolin'in çok tanıdık biri olduğu öğrenildi.
İşte Kim Milyoner Olmak İster'de o anlar (Tıkla-izle)
Yalnızca teselli ödülü alsa da kız arkadaşı ve kendisine unutulmaz anlar yaşatan Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı.