Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı! Yeni sezon tarihi de belli oldu
Murat Yıldırım'ın sunucu koltuğunu devrettiği Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon başlama tarihi belli oldu. Yarışmanın ilk bölümünde tam 1 milyon TL değerindeki soru açılacak.
Kim Milyoner Olmak İster'in yaklaşık 3 ay önce yapılan sezon finalinde Arda Ayten ismindeki 19 yaşındaki Tıp fakültesi öğrencisi, son soruyu görmeye hak kazanmıştı. Ancak programın süresi yetmemiş ve merakla beklenen soru yeni sezona kalmıştı.
Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yayın tarihi belli oldu. Yarışma, yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.
Kazanabilecek mi?
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, ilk bölümünde 1 milyonluk soruyu açacak. Yeni sezonda Arda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak.
Peki Arda Ayten kimdir?
1.000.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Arda Ayten, yaşamınından birkaç kesit anlatmıştı. Ayten'in yaşamı, izleyenleri duygulandırmıştı.