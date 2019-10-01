Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı! Yeni sezon tarihi de belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yaklaşık 3 ay önce yapılan sezon finalinde Arda Ayten ismindeki 19 yaşındaki Tıp fakültesi öğrencisi, son soruyu görmeye hak kazanmıştı. Ancak programın süresi yetmemiş ve merakla beklenen soru yeni sezona kalmıştı.