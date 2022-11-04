Kim Kardashian'ın zor anları Marilyn Monroe'nun elbisesinin içine bir türlü sığamadı!

Kim Kardashian, Hulu's The Kardashians'ın bu haftaki bölümünde Met Gala için Marilyn Monroe'nun ikonik "Doğum Günün Kutlu Olsun Bay Başkan" elbisesini almaya çalışırken "her şeye sıkışabilen" bir "şekil değiştiren" olduğunu iddia etti.