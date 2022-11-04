Kim Kardashian'ın zor anları Marilyn Monroe'nun elbisesinin içine bir türlü sığamadı!
Marilyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği elbiseyi Met Gala'da giyerek geceye damgasını vuran Kim Kardashian'ın elbiseyle ilgili yaşadığı zor anlar ortaya çıktı. Meğer televizyon yıldızı Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine sığamayınca acil bir diyete girerek 10 kilo vermiş. Kardashian'ın elbiseye sığamadığı anlar ise sosyal medyada ilgi çekti.
Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi Kardashian Met Gala gecesinde giymişti.
Elbiseyi giydiği günden beri gündemden düşmeyen ve elbiseyi yırttığı da iddia edilen Kim Kardashian'ın o elbiseyi deneme aşaması ekrana geldi.
"Kalçalarımdan yukarı bile çıkmadı"
41 yaşındaki realite yıldızına, gerçek elbiseyi denemeden önce denemesi için elbisenin bir kopyası verildi. Kim bu elbiseye sığarken orjinal elbiseye sığamayınca Met Gala'dan önce 10 kilo verdi.
Kim Kardashian, Hulu's The Kardashians'ın bu haftaki bölümünde Met Gala için Marilyn Monroe'nun ikonik "Doğum Günün Kutlu Olsun Bay Başkan" elbisesini almaya çalışırken "her şeye sıkışabilen" bir "şekil değiştiren" olduğunu iddia etti.