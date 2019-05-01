Kim Kardashian'ı şok eden el falı
Kim Kardashian, reality şov programları olan Keeping Up With Kardashians'ın yeni bölüm çekimleri için gittikleri Bali'de el falı baktırdı, duydukları karşısında şok oldu.
Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı programın yeni bölümlerinin çekimi için Bali'de bulunan Kardashian, el falı baktırdı. Kim Kardashian'ın el falına bakan kör medyum, ona dünyaya gelecek olan yeni bebeğiyle ilgili bilinmeyenleri söyledi.
Seans sırasında Kim Kardashian'a "Ölmüş akrabalarında iletişim kurduğunu" söyleyerek "Bunların arasında baban ve büyükannen de var" dedi. Medyum, Kim Kardashian ve Kanye West'in yakında bir erkek bebek sahibi olacaklarını da söyledi.
Medyum, "Bu yeni dünyaya gelecek bebek, baban Robert Kardashian'ın reenkarnesi olacak" diye konuştu. Kardashian bu sözler üzerine duygulandı.
Medyumun bu sözleri üzerine Kardashian bir çığlık attı. O sırada yanında bulunan kardeşi Khloe de, el falına bakıldığı sırada ablası ve eniştesinin yeni bir bebek beklediğinin henüz kamuoyuna açıklanmamış olduğunu belirti.