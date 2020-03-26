Kim Kardashian ve kardeşi Kourtney Kardashian saç baş birbirlerine daldılar!
Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programında tekme tokat kavga etti. İkiliyi kardeşleri Khloe Kardashian araya girerek ayırdı.
Kardashian/Jenner ailesinin Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programında bir anda kavga çıktı. 39 yaşındaki Kim Kardashian’a kendisinden bir yaş büyük ablası Kourtney Kardashian’ın bir tartışma sırasında hakaret etmesi ortamı gerdi.
Kavga, dövüşe dönüştü. Kourtney, kardeşine tokat atarken, Kim de ablasını tekmeledi. İki kardeşin arasına 35 yaşındaki kardeşleri Khloe Kardashian girerek, “İkiniz de kesin şunu” diye seslendi.
Kim ve Kourtney Kardashian birbirlerinden ayrılsalar da küfürler havada uçuştu. İki kardeş, birbirlerini görmek istemediklerini ifade etti.
Programın tanıtımında gösterilen kavganın nedeni tam olarak anlaşılamasa da bu, kardeşlerin ilk kavgası değil. Daha önce de programda defalarca saç saça kavgaları oldu.