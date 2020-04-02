Kim Kardashian reality şovda Kourtney Kardashian ile neden kavga ettiğini açıkladı
Geçtiğimiz hafta milyonların önünde kavga eden Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian magazin gündemine bomba gibi düştü. Kamerlar karşısında saç baş yolduran kavganın nedeni belli oldu. Kim Kardashian anlattı.
Televizyon ekranlarında 18 sezondur yayımlanan ve Kardashian ailesinin ünlenmesine yarar sağlayan Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programına geçtiğimiz hafta yaşanan bir kavga damga vurdu. Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, saç saça baş başa kavga etti.
Kim Kardashian, kavgayla ilgili Jimmy Kimmel’in programına bağlandı ve 39 yaşındaki Kardashian, kavga sonrası hepsinin nefes almak için bir hafta ara vermeleri gerektiğini söyledi.
Kardashian, “Çok şiddetliydi. Gerçekten böyle bir şiddete başvurmam ben. Ama beni çok zorladı. Görmediniz ama kanımı akıttı. Sırtımda tekmesini hissettim. Ben de gittim, onu tokatladım” diye konuştu.
“Gurur duyduğum bir an değildi ama bunu yaptık” diyen Kardashian, “Herkes bir an çok sarsıldı ve 'Bizim programımız bu değil' gibi düşündü” şeklinde konuştu. Kardashian ayrıca, anneleri Kris Jenner’ın kızlarının kavgasını görünce ağladığını da belirtti.