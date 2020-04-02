Kim Kardashian reality şovda Kourtney Kardashian ile neden kavga ettiğini açıkladı

“Gurur duyduğum bir an değildi ama bunu yaptık” diyen Kardashian, “Herkes bir an çok sarsıldı ve 'Bizim programımız bu değil' gibi düşündü” şeklinde konuştu. Kardashian ayrıca, anneleri Kris Jenner’ın kızlarının kavgasını görünce ağladığını da belirtti.