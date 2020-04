Kim Kardashian reality şovda Kourtney Kardashian ile neden kavga ettiğini açıkladı

Televizyon ekranlarında 18 sezondur yayımlanan ve Kardashian ailesinin ünlenmesine yarar sağlayan Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programına geçtiğimiz hafta yaşanan bir kavga damga vurdu. Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, saç saça baş başa kavga etti.