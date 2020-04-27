Kim Kardashian Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz'a bakın ne cevap verdi
Kim Kardashian'ın Ermeni paylaşımlarına sosyal medya fenomeni Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz cevap verdi. Kardashian, Ayvaz'a önce cevap verdi ardından da engelledi.
Reality Show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabı Instagram'dan sözde Ermeni soykırımı hakkında paylaşımlar yapıp Türkler'i suçladı. Kardashian'ın yalan paylaşımlarına tepki ise gecikmedi. Türk sosyal medya kulanıcıları paylaşımlarını şikayet etti. Ünlü isimlerden Demet Akalın ise mesajlarıyla Kardashian'a cevap verdi.
Sosyal medya fenomeni Hanife Gürdal'ın geçtiğimiz sene evlendiği Kemal Ayvaz da Kim Kardashian'ın "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" yalanını paylaşan Kardashian'a tepkisi sert oldu.
Kemal Ayvaz, Kim Kardashian'ın Ermeni paylaşımlarına tek tek cevap verdi. Kardashian da Kemal Ayvaz'a hakaret edip engelledi.
Ayvaz, Kardashian'ın son paylaşımının altına "Allah tektir, Ordusu Türk'tür" yorumunu yaptı. Bunun yanı sıra Instagram hesabından hikaye kısmından video yayınlayarak da sitem etti.