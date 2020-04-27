Kim Kardashian Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz'a bakın ne cevap verdi

Sosyal medya fenomeni Hanife Gürdal'ın geçtiğimiz sene evlendiği Kemal Ayvaz da Kim Kardashian'ın "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" yalanını paylaşan Kardashian'a tepkisi sert oldu.